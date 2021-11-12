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Общество12 ноября 2021 13:06

В Красноярске откроют проезд по Енисейскому тракту с 13 ноября

Там завершены работы по установке новой водопропускной трубы
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: администрация

Фото: администрация

В Красноярске завершены работы по установке новой водопропускной трубы на Енисейском тракте, поэтому проезд по этой улице откроется с 13 ноября. Как сообщают в администрации города, трубу прокладывали методом горизонтального бурения. Проход для обустройства трубы под проезжей частью выполняли с помощью 14-тонной бурильной установки.

Чтобы обеспечить безопасность, с 7 октября дорога была перекрыта полностью, а весь транспорт направлялся в объезд через развязку в районе деревни Бадалык. По плану работы должны были завершиться 15 ноября, но их удалось выполнить раньше намеченного срока.

Напомним, что плановые работы начались летом. Специалистам МП «САТП» необходимо было прочистить старый водопропуск под дорогой. В ходе выполнения работ были зафиксированы разрушения. На участке незамедлительно провели детальное обследование и целый комплекс инженерно-геодезических работ. В результате в сооружении были выявлены дефекты. Выяснилось, что в водопропуске скопился грунт, камни и другие материалы, которые мешают прохождению воды.