В Красноярске именем Петра Пимашкова назвали набережную Качи

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске набережная Качи получила имя Петра Пимашкова. Как сообщают в администрация города, такое постановление подписано главой города 12 ноября 2021 года. Решение принято комиссией по рассмотрению обращений о наименовании и переименовании внутригородских объектов в городе Красноярске, увековечении памяти граждан и исторических событий на территории города Красноярска.

Инициативу увековечить имя бывшего мэра краевой столицы высказали депутаты Городского совета. Ими был предложен список из четырех предполагаемых мест, которые могли бы гордо носить имя Пимашкова: Театральная площадь, набережная реки Кача, будущая станция метро или железнодорожный вокзал.

Напомним, что 12 августа 2021 года ушел из жизни самый известный градоначальник в истории Красноярска Петр Иванович Пимашков. Фигура для города – безусловно, культовая. Для Красноярска Петр Пимашков – человек-эпоха. О нем до сих пор вспоминают старожилы города, как о человеке, который вывел краевой центр на новый уровень.