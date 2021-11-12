В Красноярске примут на работу сотрудника для проверки QR-кодов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске компания ищет сотрудника, который будет заниматься проверкой QR-кодов на входе за 1000 рублей/смена. Вакансия проверяющего появилась на сайте Зарплата.ру.

Скриншот с сайта зарплата.ру

Работу предлагают в одном из торговых комплексов Октябрьского района. В условиях сказано, что промоутер, сканирующий коды должен быть старше 18 лет, обязательно иметь прививку от коронавируса и быть стрессоустойчивым. В такой работе это одно из самых важных качеств.

Соискателю предлагают рабочий день с 10 до 22 часов с оплатой 1000 рублей за смену. Выходить можно по удобному графику для сотрудника, а если нет возможности работать полный рабочий день, то смену можно разделить на 2 части, тогда оплата будет составлять 500 рублей.