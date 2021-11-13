ВТБ Онлайн станет полностью доступным для клиентов с нарушением зрения до конца года

ВТБ Онлайн адаптировал свои продукты и услуги для незрячих и слабовидящих пользователей. Теперь им доступно 50% функционала мобильного приложения и 90% — интернет-банка ВТБ Онлайн. До конца года функционал ВТБ Онлайн станет доступен им на 100%.

Незрячим и слабовидящим пользователям мобильного и интернет-банка ВТБ теперь доступна карта банкоматов: ее можно использовать с помощью программ экранного доступа. Найти нужный банкомат на карте можно через фильтры: например, выбрать устройства по периоду работы, поддержке технологии NFC, возможности снятия наличных по QR-коду и наличию оборудования для слабовидящих.

Улучшен функционал голосового ассистента. В мобильном приложении реализован новый виджет с курсом конвертации для переводов между своими счетами в валюте. Также слабовидящим клиентам теперь будет удобнее активировать голосового ассистента через кнопку вызова на главном экране — ее адаптировали для программ экранного доступа. Появилась возможность поговорить с голосовым ассистентом на отвлеченные темы.

Интерфейс сервиса «Анализ расходов и поступлений» в разделе «История» адаптирован для удобного просмотра своих доходов и расходов по категориям и за определенный период. На главном экране приложения на iOS клиенты смогут скрывать баланс индивидуально у каждого продукта через контекстное меню, для его отображения необходимо удерживать палец на выбранном продукте.