Соглашение о сотрудничестве по развитию самого северного района Красноярского края заключили компания «Северная звезда» и администрация муниципалитета

Соглашение о сотрудничестве в области социально-экономического развития Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края заключили компания «Северная звезда», реализующая инвестиционный проект по освоению Сырадасайского месторождения угля на Таймыре, и администрация муниципального образования. Свои подписи под документом поставили генеральный директор ООО «Северная звезда» Сталбек Мишаков и глава района Евгений Вершинин.

В рамках указанного соглашения стороны намерены осуществлять сотрудничество на основе взаимной заинтересованности и ответственности для обеспечения стабильной социально-экономической ситуации в районе и в интересах живущих здесь людей.

«Развитие территории присутствия «Северной звезды» - как Таймырского Долгано-Ненецкого района в целом, так и посёлка Диксон в частности - неотъемлемая часть социальной политики компании при реализации инвестиционного проекта. Заключённое с администрацией муниципалитета соглашение предусматривает реальные шаги в данной направлении. Так, компанией уже выделены средства на ремонт и модернизацию Диксонской средней школы, что позволит создать более комфортные условия для пребывания детей в образовательном учреждении», - рассказал генеральный директор ООО «Северная звезда» Сталбек Мишаков.

На выделенные средства будет проведён текущий ремонт помещений дошкольных групп, смонтирована система плёночных полов в помещениях игровых групп, приобретено и установлено специализированное покрытие для уличной игровой площадки и выполнен капитальный ремонт спортивного зала.

Напомним, что проект компании «Северная звезда» реализуется при государственной поддержке со стороны Правительства Российской Федерации, Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и Правительства Красноярского края, включен в перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации, имеет статус резидента Арктической зоны, а также включен в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» и имеет статус регионального инвестиционного проекта (РИП).