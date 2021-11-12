Пользователи Tele2 смогут обменять минуты на смартфон Xiaomi

Tele2 и Xiaomi развивают стратегическое партнерство и предлагают клиентам уникальную возможность обменять минуты на скидку при покупке смартфона. Акция действует в салонах связи и на сайте оператора.

ПользователиTele2 могут приобрести смартфон Xiaomi по выгодной цене, обменяв минуты на скидку. Ее размер составляет от 1000 до 4000 рублей. При этом одна минута равна одному рублю. Для обмена подойдут любые минуты: из тарифного пакета, купленные на площадке «Маркет Tele2», перенесенные от другого оператора, а также минуты из прошлых периодов, которые абонент может копить вечно.

Чтобы воспользоваться новым предложением,клиенту Tele2 нужно получить уникальный промокод в личном кабинете или мобильном приложении. Он доступен в пункте меню «Скидка на Xiaomi» раздела «Управление минутами». После этого ему останется выбрать понравившуюся модель Xiaomiиз тех, что участвуют в акции.Обменять накопленные минуты на промокод клиент сможет с 10 ноября до 14 декабря 2021 года, а купить смартфон со скидкой на сайте tele2.ru или в салоне связи– до 21 декабря 2021 года.Акция действует для абонентов популярных тарифов линеек «Мой Tele2», «Премиум», «Игровой», «Везде онлайн», «Везде онлайн+», «Безлимит». Подробнее об акции – на smartphone-for-minutes.tele2.ru.

Клиенты Tele2 могут управлять остатками пакетов разными способами: копить и переносить их вечно, продавать на «Маркете Tele2»,