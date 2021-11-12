В Эвенкии студент замерз насмерть возле здания местной полиции Фото: Мария ЛЕНЦ

В эвенкийском поселке Тура погиб студент местного техникума. При невыясненных пока обстоятельствах. Его нашли на крыльце здания, в котором располагается местное отделение полиции. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярске рассказала жительница поселка. По ее словам, он приехал учиться в Эвенкийский многопрофильный техникум из дальнего поселка. Здесь жил в общежитии и на выходные 6 – 7 ноября ушел навестить родственников, которые живут в Туре. Однако назад не вернулся. Местные жители уверяют, что его избили трое мужчин и бросили.

Представитель ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия прокомментировала информацию «КП»: действительно, тело 18-летнего молодого человека нашли неподалеку от отдела полиции. Однако криминальных следов смерти не обнаружили, предварительно он скончался от переохлаждения, но это, повторяем, версия, которая требует проверки и подтверждения. Для установления истинных причин гибели назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.