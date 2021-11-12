В Красноярском крае пожилые абоненты больше молодых пользуются мобильным интернетом

В Красноярском крае пожилые люди стали чаще пользоваться мобильными приложениями и мессенджерами, загружать книги и смотреть видео. За прошедший октябрь они скачали c помощью мобильного интернета более миллиона гигабайт трафика – это на 14% больше объема данных, который загрузила молодежь.

Как считают аналитики МегаФона, такой рост связан с ограничениями из-за пандемии. С помощью инструментов BigData впервые были проанализированы обезличенные данные по онлайн-предпочтениям возрастных абонентов Красноярского края.

Выяснилось, что жители региона старше 55 лет скачивают в интернете на 30% больше данных, чем годом ранее. Женщины пенсионного возраста оказались в 1,5 раза активнее в сети, чем их сверстники-мужчины. Причем активнее всего мобильный интернет используют в поселках и деревнях края. Онлайн-рекордсменом стала 64-летняя жительница Козульки. За один месяц женщина использовала более 600 ГБ трафика – этого хватит, чтобы четверо суток без остановки смотреть онлайн фильмы в 4K. Также в число лидеров вошли пенсионеры села Орловка Дзержинского района, поселков Нижняя Пойма и Мотыгино.

На рост интернет-трафика повлиял приток в сеть новых возрастных пользователей.

За год более 5 тысяч красноярцев в возрасте 55+ научились проводить онлайн-платежи и стали подключать мобильные сервисы. Выросла активность общения в WhatsApp и просмотры видео в Youtube.

Чаще всего возрастные абоненты читают электронные книги, предпочитая детективы и фантастику отечественных авторов, в первую очередь – Дарью Донцову. Женщины скачивают книги в интернете в 8 раз чаще мужчин, устанавливая настоящие рекорды. Например, 59-летняя жительница Красноярска загрузила на сервисе «МегаФон Книги» 50 романов. Для сравнения, в среднем за это время один пользователь электронной библиотеки успевал прочитать не более 2 произведений.

За год доля пользователей смартфонов среди абонентов 55+ выросла почти на 10 процентных пунктов и сейчас составляет 63%. В первой тройке самых популярных моделей у них Huawei Honor 10 Lite, Huawei Honor 7A и Huawei Y6s.