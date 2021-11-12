Жителей Красноярска приглашают стать донорами крови 13 ноября

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярска 13 ноября приглашают поучаствовать в акции «Капля Добра» и стать донорами крови. Донации будут проходить с 9:00 до 14:00 на базе КВЦ «Доброе дело». В Центре будет работать выездной мобильный комплекс и бригада врачей, которая будет принимать заранее зарегистрированных доноров.

- Особенность нашей акции в возможности оперативно сдать кровь и проверить её. Благодаря оборудованию Красноярского краевого Центра крови № 1, за 2-3 минуты мы сможем узнать результаты анализа крови. Помогать в реализации события будут специально обученные волонтеры. Из-за пандемии сейчас стоит проблема острой нехватки доноров, поэтому мы приглашаем жителей Красноярска поучаствовать в нашей донорской акции и сдать кровь, — рассказывает куратор проекта «Капля добра» Регина Полякова.

Для доноров есть несколько ограничений:

- Донором можно стать по истечению 6 месяцев после перенесенного коронавируса

- После прививки от COVID-19, должно пройти не менее месяца с момента вакцинации

- В донорской акции нельзя принимать участие людям с заболеванием гепатит

- Если вес тела менее 50 килограммов, то донация противопоказана

Для того, чтобы стать донором нужно пройти онлайн-регистрацию по ссылке. В день акции можно зарегистрироваться в самом центре.

Перед сдачей крови нужно выспаться и позавтракать (сладкий чай, сухое печенье, каша на воде), а накануне ограничить прием жирной, жареной, копченой пищи и молочных продуктов. Также следует отказаться от употребления табачной продукции за час до донации и от спиртосодержащей продукции – за 48 часов до донации.

Подробнее об акции можно узнать в официальной группе «Доброе дело» в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону: 205-20-19.