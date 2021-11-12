ВТБ в Красноярском крае и Республике Хакасия нарастил выдачу кредитов наличными на 60%

За десять месяцев клиенты ВТБ в Красноярском крае и Республике Хакасия оформили более 32,5 тыс. потребительских кредитов на сумму свыше 25 млрд рублей, что на 60% превышает значения за январь-октябрь 2020 года.

В этом году кредиты наличными стали одним из самых востребованных продуктов у населения. В октябре ВТБ в Красноярском крае и Хакасии выдал 3,3 тысячи кредитов на сумму 2,3 млрд рублей – на 30% больше, чем в октябре прошлого года. В целом по стране октябрьские выдачи ВТБ в этом сегменте составили 106 млрд рублей.

«Серьезный рост рынка потребкредитования мы отмечаем со второго квартала. Восьмой месяц подряд объем продаж превышает 100 млрд рублей. Ежемесячно объемы выдач увеличиваются более чем в 1,5 раза в сравнении с аналогичными периодами 2020 года. Для нас крайне важно учитывать комфортную долговую нагрузку заемщиков, обеспечивая их средствами для решения любых финансовых вопросов, но при этом не допуская закредитованности граждан», - комментирует Евгений Благинин, начальник управления «Потребительского кредитования» ВТБ.

Клиенты ВТБ увеличивают спрос на кредиты в цифровых каналах, которые позволяют получить финансирование быстрее и без лишнего посещения офиса. Доля кредитов наличными, выданных ВТБ дистанционно, в октябре составила 46%, увеличившись за год более чем на 10 п.п.

Всего за десять месяцев клиенты ВТБ оформили более 1,3 млн потребительских кредитов на сумму свыше 1,09 трлн рублей, что на 70% превышает значения за январь-октябрь 2020 года.