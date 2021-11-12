Tele2 и фонд «Навстречу переменам» отобрали лучшие социальные стартапы

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» определили финалистов ежегодного конкурса социальных предпринимателей. Он проводится среди импакт-стартапов, направленных на улучшение жизни детей и молодежи. На конкурс поступило 226 заявок, а в финал вышло 10 проектовиз 9 регионов России. В числе лучших –инициативы, направленные на инклюзиюособенных детей, волонтерское репетиторство,созданиефитнес-программ для слабослышащих и подготовку к олимпиадам подростков из малых поселений.

Финал конкурса состоится онлайн 18 ноября в 15:00 по московскому времени. Каждый победитель получит от Tele2 и фонда «Навстречу переменам» начальное финансирование проекта на один год в размере до 1,2 млн рублей. Все 10 финалистов смогут присоединиться к трехлетней программе фонда «Инкубатор».Участников научат создавать стратегию развития бизнеса, оценивать риски и социальное воздействие своих проектов. Импакт-стартапы получат информационную поддержку, а сами социальные предприниматели станут частью сообщества единомышленников, где можно обмениваться опытом с авторами других идей и экспертами.

Защита лучших проектов социальных предпринимателей проводится в двух номинациях. В категории «Локальный проект» оцениваются инициативы для жителей одного населенного пункта РФ с населением до 300 000 человек. В номинации «Масштабный проект» участвуют импакт-проекты, которые используют принципиально новые подходы к решению социальных проблем и имеют высокий потенциал к масштабированию. Здесь также рассматриваются стартапы, интегрировавшие в свою деятельность интернет-технологии.