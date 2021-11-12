На трассе под Красноярском иномарка выехала на «встречку» и спровоцировала ДТП с пострадавшей

ДТП под Красноярском Скриншот: видео ЧП Красноярск

Два серьезных ДТП произошло 12 ноября на трассе между Красноярском и Дивногорском – в одном из них пострадала 59-летняя женщина. Как сообщают в ГИБДД, автолюбительницу госпитализировали в больницу.

Авария с пострадавшей произошла утром 12 ноября на 21 километре Р-257 «Енисей». Спровоцировал ДТП 65-летний водитель Renault, двигавшийся в сторону Дивногорска. Он вылетел на встречку, где в этот момент ехала 59-летняя женщина на Honda Fit. Обе машины столкнулись, в результате пострадала автолюбительница на Honda – её госпитализировали.

Что явилось причиной выезда на встречку водителем Renault - будут выяснять специалисты.

Данных о второй аварии, запечатленной на видео, в ГИБДД пока не поступало.

Госавтоинспекторы напоминают водителям, что в условиях снегопада и гололедицы нужно быть предельно осторожными и соблюдать скоростной режим, а также дистанцию.