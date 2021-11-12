Житель Красноярска приехал в Астрахань и зарубил друга во время оккультного ритуала. Фото: СК

Астраханский суд признал жителя Красноярска виновным в убийстве друга. Мужчине вынесли приговор – 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить семье погибшего компенсацию в размере 2 миллионов рублей.

А произошло преступление 21 апреля 2021 года. 34-летний астраханец расстался с женой. Она – ушла, он – страдал. Попытки поговорить и вернуть любимую женщину ни к чему не привели. И тогда отчаявшийся мужчина решил прибегнуть к колдовскому обряду. Позвал друга, с которым они не так давно познакомились в автомастерской, где тот работал. Автослесарь переехал из Красноярска. Вместе они выехали на автомобиле в лесополосу за пределами города.

Суть обряда заключалась в том, чтобы закопать вещи супруги в укромном месте и прочитать над ними заклинание. Однако пока копали ямку, красноярец, скажем так, крепким словом обозвал и сбежавшую супругу, и все происходящее. Слово за слово – между мужчинами завязалась драка. Один из них схватил топор и не менее четырех раз ударил другого по шее и голове. Затем положил тело в яму и засыпал ветками.

Нашли убитого через несколько дней, после того, как родные забили тревогу и написали заявление в полицию. На след обвиняемого вышли быстро, как оказалось, полиция родного Красноярска объявила его в федеральный розыск за мошенничество.

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