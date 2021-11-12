Полиция проверит факт массового убийства собак в красноярских «Белых Росах»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы из микрорайона «Белые Росы» заподозрили своих соседей в живодерстве – они рассказали зооинспектору Светлане Скрипниченко о том, что из одной квартир жилого дома доносятся стоны, лай и скулеж собак. При этом также слышны шумы, похожие на те, что издает мясорубка. После этого собак никто не видел. Светлана сообщила о подозрениях соседей в своём инстаграм-аккаунте.

Переписка из домового чата в "Белых Росах"

- Арендароры (Тувинцы) заводят собак в квартиру на протяжении нескольких месяцев, но вот от туда так ни кто еще ни разу не вышел. Соседи переодически слышат лай, скулеж и крики собак, добавляя что очень громко шумит что то вроде мясорубки ( стоит только догадыватся что происходит за этой дверью.) Соседи вызвали участкового, передали ему все показания, вследствии чего за дверью воцарила гробовая тишина, но надолго ли? – говорит о ЧП в социальных сетях Скрипниченко (пунктуация и орфография автора сохранена - прим.ред.)

Волонтеры обследуют баки Фото: Светлана Скрипниченко

Зооинспектор также добавляет, что соседи сообщили ей о том, что после беседы с участковым из квартиры были вынесены пакеты с мусором. Волонтер с коллегами отправились исследовать баки с отходами, но ничего подозрительного не нашли. Хотя незадолго до этого им было отправлено фото останков животного, напоминающего собаку, сделанное якобы в одном из мусорных баков возле жилого дома на Карамзина.

Светлана отмечает, что она запросила видео с камер наблюдения возле дома, она их отсмотри и уже с доказательной базой обратится к правоохранителям.

В МВД «Комсомольской правде» пояснили, что их сотрудники уже начали проверку.