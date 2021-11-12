Красноярская клиника получила 200 000 рублей штрафа за отсутствие социальной дистанции в холле

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В Ленинском районе Красноярска одна из частных медицинских клиник получила штраф в 200 000 рублей за отсутствие социальной дистанции в холле между посетителями. Как сообщают в пресс-службе судебных приставов, учреждение не захотело добровольно гасить долг, поэтому его взыскали с банковского счета компании.

- При проведении осмотра помещений медицинской организации сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены нарушения действующих санитарных правил. В холле клиники возле стойки администратора не соблюдалась социальная дистанция между посетителями, - пояснили в ведомстве.

Было заведено административное дело по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Суд, рассмотрев предоставленные материалы нарушения, назначил клинике штраф в виде 200 000 рублей.

На данный момент штраф полностью погашен.