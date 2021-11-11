Красноярский водитель проведет 3 дня в спецприемнике за отказ снять тонировку

Фото: ГИБДД

В Красноярске любителю тонировки назначили 3 суток административного ареста за отказ снять пленку со стекол авто. Как сообщили в ГИБДД, водитель проведет наказание в спецприемнике.

Оказалось, что 33-летний мужчина уже привлекался к ответственности за наклеивание тонировки со светопропусканием менее 70% на лобовом и боковых передних стеклах, и ему было выдано письменное требование о снятии пленки. После этого автолюбитель проигнорировал законное требование и продолжил езду с темными стеклами.

Госавтоинспекторы напоминают, что за тонировку предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей, кроме того, водителю выдается письменное требование о прекращении правонарушения. За невыполнение законного требования сотрудника полиции предусмотрен штраф до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.