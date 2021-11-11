В Красноярске массово подделывались протоколы за смену УК

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В Красноярске шесть «управляшек» подделывали протоколы с собрания жильцов, где решались вопросы о смене УК. Как сообщают в прокуратуре, результаты проверки показали, что в Стройнадзор только за октябрь поступило 26 фальшивых заявок на смену Управляющих Компаний. Такое количество подделок ведомство смогло выявить благодаря заключенному соглашению о сотрудничестве между прокуратурой и Стройнадзором.

По каждой найденной фальшивой заявке приняты решения об отказе во внесении изменений в реестр. По каждому факту фальсификации отдельно будет дана уголовно-правовая оценка, в том числе действиям должностных лиц управляющих организаций.

Уже известно, что заявки подделывали шесть «управляшек» - ООО УК «Красноярье», ООО УК «Базис», ООО УК «Возрождение», ООО УК «Инвест-Сервис», ООО УК «Красноярье», ООО УК «Щит».

Отметим, что с начала 2021 года по инициативе прокуратуры края, Стройндзора и жилищного контроля, был исключен 51 многоквартирный дом из реестра лицензий управляющих организаций, возбуждено и расследуется 16 уголовных дел.

Проверочные мероприятия продолжаются.