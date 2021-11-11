Компания En + Group обновит лыжный полигон в Дивногорске

Здание судейского штаба уже отстроено, осталось провести внутреннюю отделку. Фото предоставлено компанией

En + Group реконструирует беговые лыжные трассы Дивногорского техникума лесных технологий. Масштабные ремонтные работы проводят здесь впервые за 50 лет. Компания вложит в проект около 30 млн рублей.

Объем работ довольно большой: установка освещения на трассе длиной 1 км, укладка асфальтобетонного покрытия для велосипедных прогулок в теплое время года, расширение 3-х и 5-километровых трасс. Кроме того, эти трассы оградят и оборудуют системами навигации. Здание судейского штаба уже отстроено, осталось провести внутреннюю отделку. В штабе спортсмены и организаторы соревнований смогут переодеться, отдохнуть и погреться во время проведения мероприятий. По завершении строительства прилегающую территорию благоустроят.

En+ Group активно поддерживает российских лыжников – профессионалов и любителей. В 2016 году компания совместно с Федерацией лыжных гонок запустила большую программу популяризации и поддержки лыжного спорта – «На лыжи». Развивать лыжную инфраструктуру в регионах предложил основатель компании Олег Дерипаска. В том же 2016 году компания «Русал», которая входит в состав «En+ Group», стала спонсором лыжной сборной России.

26 ноября 2021 года стартует очередной сезон Кубка мира по лыжным гонкам. Официальным партнером сборной России вновь стала компания En + Group.

Вера Курочкина. Фото предоставлено компанией

- Лыжи – это самый массовый вид спорта. Он в меньшей степени зависит от возрастной категории, физической подготовки, это семейный вид спорта. В Сибири, в регионах нашего присутствия, идеальные условия для этого зимнего вида спорта, - отметила Вера Курочкина, заместитель генерального директора по связям с общественностью «En + Group». – Поэтому наша главная задача в ключевых регионах, где мы живем и работаем, сделать так, чтобы появились современные лыжные базы. Мы уже построили лыжную базу в Тулуне и в Ангарске, заканчиваем строительство и оснащение лыжных баз в Братске, Каменске-Уральском. Очень надеемся, что к началу полноценного лыжного сезона, мы обустроим и завершим строительство лыжных баз в Дивногорске, и Нижнеудинске.