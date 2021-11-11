В Красноярске устанавливают стелу «Город трудовой доблести»

Проект мемориального комплекса. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В сквере перед Дворцом культуры имени 1 мая продолжаются работы по установке стелы «Красноярск – город трудовой доблести». На ноябрь запланированы масштабные работы: монтаж каменных плит на каркас стелы, установка приборов освещения, создание, патинирование и установка бронзовых панно с рельефными изображениями, Герба города.

– За вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, организацию бесперебойного производства военной и гражданской продукции, проявленный при этом массовый героизм и трудовой подвиг Красноярску указом президента России 20 мая 2021 года присвоено звание «Город трудовой доблести». На территории городов, удостоенных звания, должны быть установлены мемориальные комплексы в виде стелы – с гербом города, текстом указа президента и индивидуальными уникальными историческими материалами, – рассказала Антонина Герасимова, заместитель руководителя департамента социального развития.

Проект памятного знака разработан авторским коллективом под руководством скульптора-монументалиста, архитектора Дениса Стретовича. Проект единый для всех городов, носящих звание «Город трудовой доблести». Но каждый город добавляет в комплекс свое индивидуальное наполнение.

Проект - вид сверху. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Центральный элемент композиции – 17-метровая стела, которая передает образ устремленного ввысь маяка, освещающего путь к Победе. Материал облицовки каркаса стелы – белый и красный камень. На фронтальной стороне стелы в верхней ее части будет размещен герб города Красноярска. На боковых поверхностях стелы справа и слева в нижней части размещаются два изображения боевых орудий, выпущенных на Красноярском машиностроительном заводе и использованных в боях при обороне Москвы в 1941 году и взятии Берлина в 1945 году. Рядом со стелой с каждой стороны будут установлены по три пилона из красного гранита с бронзовыми панно.

– Нулевой цикл работ выполнен – установлена 21 буроналивная свая. На них поставлены ростверки, которые принимают на себя нагрузку. Затем все залили бетоном, выровняли. На эту площадку установили пилоны, - сказал руководитель группы компаний «СТИМЭКС» Владимир Вопилов. – Красный камень – так называемый red eagle – используем для пилонов, облицовки стелы и укладки брусчатки. Он наш местный, из месторождения Громадское. Белый камень – альбит – с месторождения, расположенного на севере Канады.

Работы по установке стелы. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Напомним, что все работы будут завершены до конца ноября.