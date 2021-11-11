Открытие проекта «Зима на Стрелке» в Красноярске переносится на неопределенный срок

Фото: администрация

В Красноярске переносится открытие нового городского проекта «Зима на Стрелке». Как сообщили в администрации, специалистам не удалось залить каток из-за теплой погоды. Предварительно запланировано открыть площадку на следующей неделе, когда в городе установятся минусовые температуры, но это не точно.

- Сотрудники «Красгорпарка» сделали все, что было в их силах, чтобы запустить проект вовремя, однако ноябрьские плюсовые температуры и дождь помешали им это сделать. По установленным нормативам для комфортного катания толщина льда должна быть не меньше 7 сантиметров, сейчас удалось залить только 2,5 см ледовой поверхности – шквалистый ветер гонит тепло на сам лед, выдувая холодные слои. В это же время холодильный агрегат работает на максимум, ещё увеличить его мощность нельзя технически, - объяснили причину переноса открытия в администрации Красноярска.

Основные объекты уже готовы принимать посетителей, осталось только залить лёд - рядом с катком уже оборудован обогреваемый шатёр, внутри которого будет организован прокат коньков, зона отдыха и сервисная служба. В рамках проекта будет организована и сценическая площадка. С понедельника по четверг для гостей будет звучать фоновая музыка, а в пятницу и выходные красноярцы увидят выступления музыкальных коллективов. Они будут заканчивать свои концерты в 21:00.

Напомним, ранее администрация анонсировала открытие "Зимы на Стрелке" 12 ноября.