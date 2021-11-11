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Общество11 ноября 2021 10:47

В Красноярске навсегда запретят остановку и стоянку на Дорожной с 16 ноября

Новые дорожные знаки появятся на участке Дорожной от Маерчака до здания Дорожная, 16, стр. 2
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 16 ноября навсегда будет запрещена остановка и стоянка транспорта на улице Дорожной. Как сообщают в администрации города, это будет сделано для повышения пропускной способности улицы и обеспечения безопасности проезда.

Сейчас вдоль довольно узкой проезжей части постоянно паркуются фуры и большегрузные автомобили, это создает конфликты среди участников дорожного движения и повышает аварийность.

Поэтому с 16 ноября новые дорожные знаки появятся на участке Дорожной от Маерчака до здания Дорожная, 16, стр. 2. На всем протяжении участка установят знаки «Остановка и стоянка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Парковать и останавливать транспорт можно будет только в специально обустроенных парковочных карманах, также обозначенных знаками.