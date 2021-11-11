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Здоровье11 ноября 2021 10:21

В Красноярском крае от коронавируса погибли шесть беременных с начала 2021 года

Каждый случай гибели изучается специалистами
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за текущий 2021 год зафиксировано 6 случаев гибели беременных женщин от коронавируса. Об этом заявил главный врач Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Вадим Янин во время интервью телеканалу «Енисей».

Медик подчеркнул, что будущие мамы и их здоровье находятся на особом контроле. Материнская смертность подлежит тщательному изучению. Каждый случай анализируется отдельно, специалисты глубоко вникают в каждую деталь.

- Смерть беременной – это всегда трагедия. К сожалению, краю не удалось избежать подобных случаев, - говорит Вадим Янин.

Напомним, что в регионе количество заболеваний коронавирусом за сутки постепенно приближается к цифре 800. Прирост инфицированных давно побил все региональные антирекорды. Четвертой волне коронавируса подвержены даже дети.