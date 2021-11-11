Красноярский участковый признан одним из лучших по профессии в России

Никита Казнин Фото: МВД

Участковый из Красноярска был отмечен главой МВД России Владимиром Колокольцевым одним из лучших в стране по профессии. Как сообщают в пресс-службе ведомства, Никиту Казнина выделили во время видеоконференцсвязи, посвященной Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

- История российской полиции знает множество примеров доблести и отваги. Теперь в эту летопись по праву вписаны ваши имена. Среди награжденных – представители различных подразделений. У каждого своя специфика работы и функционал, но всех объединяет искренняя преданность избранному делу, - поздравил полицейских глава МВД России.

Отметим, что Никита Казнин служит в полиции с 2016 года. Мужчина с самого детства мечтал стать сотрудником органов внутренних дел, наблюдая за отцом, который много лет прослужил в следствии. Поэтому выбор кем работать во взрослой жизни перед ним не стоял. Полицейский закончил Омскую академию МВД.

Сейчас Никита Казнин работает на территории достаточно молодого активно застраивающегося района. На его участке расположено 26 многоэтажек, в которых живут почти 4000 красноярцев, расположены детский сад, школа, техникум, институт гражданской авиации и социально-реабилитационный центр «Росток», куда помещаются дети и подростки, изъятые из неблагополучных семей. Там Никита всегда желанный гость и настоящий друг для ребят, которые рано столкнулись с темными сторонами жизни.

Надежным тылом для Никиты служит его семья: жена и дочка, с которыми он проводит все свое свободное время. Своим родным он часто играет на гитаре и поет песни собственного сочинения.