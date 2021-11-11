Жители Красноярска из аварийного жилья начали переезжать в новые квартиры

Фото: администрация

Жителям Красноярска начали переезд из аварийного жилья в новый квартиры, расположенные в микрорайоне Нанжуль-Солнечный. Как сообщили в администрации города, новое жилье горожане они получают в рамках региональной адресной программы по переселению граждан.

- Несмотря на то, что район молодой, социальная инфраструктура здесь уже создана. Из окон у новоселов видна новая школа, а сразу за ней - детский сад. Оборудованы подъездные пути к домам, - пояснили в пресс-службе ведомства.

В новые квартиры можно заезжать и жить – получаемые переселенцами квадратные метры полностью в чистовой отделке. В квартирах установлены межкомнатные двери, краны, санфаянс, домофон и многое другое. Всего на Светлова, 40 и в соседнем доме на Ольховой, 14 для переселенцев из аварийного жилья приобретено 456 квартир.

Переселение граждан проходит в рамках Региональной адресной программы (РАП) переселения из аварийного жилого фонда. Программа финансируется из трех бюджетов: федерального (самая большая часть), краевого и городского. Она рассчитана на 2019 - 2025 годы. Всего в течение следующих трех лет по программе планируется переселить 3843 человека. Причем более 1300 из них получат жилье уже до конца 2022 года.