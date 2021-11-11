В Красноярске СК проверит клинику, где умерла блогер после пластической операции

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске Следственный комитет проверит клинику, где 2 ноября после пластической операции скончалась 47-летняя блогер и диетолог из Новосибирска Яна Фиалковская. Как пояснили в СК, предварительно женщина умерла из-за тромбоэмболии легочных путей.

- 01 ноября 2021 года в одной из клиник пластической хирургии, расположенной в Центральном районе городе Красноярска, по заключенному договору об оказании медицинских услуг женщине проведена хирургическая операция, после которой на следующие сутки она скончалась. По предварительным данным экспертов смерть пациентки наступила в результате тромбоэмболии легочных путей, - сообщила помощник руководителя главного следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

Напомним, что на операцию сибирячка решилась потому, что ей доставлял дискомфорт имплант в груди. Его она поставила после того, как сбросила 60 килограммов. Перед операцией Яна выглядела подавленно. Она даже поделилась с подписчиками Инстаграма в сториз, что ей не очень нравится выбранная клиника.