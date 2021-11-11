Малышу из Красноярского края неизвестный перечислил 75 миллионов рублей на лечение СМА

Елена и Илюша Дятко Фото: соцсети

Почти двухлетнему малышу Илье Дятко из Лесосибирска неизвестный человек перечислил 75 миллионов рублей на лечение страшной болезни СМА. Как сообщила мама мальчика Елена в инстаграм-аккаунте, сбор закрыт.

- Господи, я не знаю, как передать мое состояние сейчас! Столько эмоций!!! Я хочу крикнуть вместе с вами - Ураааааа! Наш сбор закрыт! Закрыт!!! Пишу это и до сих пор не верю! Состояние на грани некой истерики и радость и слёзы и смех! Как же я давно не плакала от радости! Спасибо нашему главному волшебнику, который перевел в фонд 75 млн рублей. Вы пожелали, чтобы Ваше имя не называли, и мы сохраним его в тайне. Но знайте, что до конца своих дней я буду молиться за Ваше здоровье! – пишет в Елена Дятко (орфография и пунктуация автора сохранена – прим.ред.)

Серьезный диагноз ребенку поставили в марте 2021 года, тогда семья узнала, что у их малыша есть шанс выжить, но для этого Илье потребуется безумно дорогой препарат Zolgensma, стоимость которого составляет около 150 миллионов рублей. У родителей малыша таких денег не было и они обратились за помощью к людям.

Сбор средств длился 7 месяцев, к началу ноября была собрана почти половина суммы, а 10 ноября неизвестный человек, пожелавший остаться неизвестным, перевел на счет еще 75 миллионов рублей, тем самым закрыл сбор денег на лечение.