Красноярским Бременским музыкантам нашли новое место. Фото: пресс-служба администрации города

Популярному (в том числе из-за недавней шумихи) красноярскому памятнику Бременским музыкантам нашли новое место. Напомним, что в ходе благоустройства решено было убрать их из сквера возле ДК 1 Мая, где они стояли с 2007 года. Дизайнеры, разрабатывавшие план благоустройства сквера, решили, что скульптура не вписывается в новую концепцию, а на ее место встанет памятная стела в честь трудовой доблести красноярцев в годы Великой Отечественной войны.

Это вызвало неоднозначные отклики у горожан. Они предлагали различные места, куда бы перенесли скульптуру. Например, к Музыкальному театру. И вот стало известно, что для удалой музыкальной компании готовят постамент в парке имени 1 Мая. Так решили жители Ленинского района большинством голосов в ходе открытого голосования. Скульптура появится на выходе из парка на смотровую площадку над набережной.

- Рабочие уже залили фундамент, в настоящее время изготавливают гранитный постамент. Работы по установке скульптуры должны быть завершены до конца ноября, - добавили в пресс-службе администрации города.