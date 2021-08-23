«Бременских музыкантов» убрали с площади перед ДК имени 1 Мая

Эпопея со скульптурой началась в начале августа Фото: Ирина КИРШЕВА

«Грустно. Очень грустно. Бременских утащили. То, что радовало жителей, обустраивалось годами, десятилетиями – уничтожили», - в минувшие выходные это обсуждали городские соцсети.

Речь о демонтаже бронзовой композиции «Бременские музыканты» с площади перед ДК им. 1 Мая. Что случилось? Эпопея со скульптурой началась в начале августа, когда в мэрии объявили, что на этом месте после благоустройства появится мемориальная стела «Красноярск – город трудовой доблести». Этот объект, точнее, – место его размещения, - набрало больше всего голосов на сайте горадминистрации, на котором предлагалось выразить свое мнение. Площадь перед ДК 1 Мая, - высказалось большинство, в том числе соавтор композиции Андрей Касаткин. Относительно «бременских», - шла речь не о тотальном демонтаже, а переносе к Музыкальному театру (изначально композицию готовили именно для этой площадки). Но театр оказался против:

- В настоящий момент на территории возле театра ведутся работы по реконструкции площади по разработанному и согласованному проекту благоустройства, в котором не запланировано место для размещения указанной скульптуры. - говорится на сайте «Музыкального».

Что же теперь? В департаменте городского хозяйства говорят, что скульптура отправится на специальный склад. А все-таки после того, как примут решение о ее дальнейшем размещении, композиция будет возвращена на улицы Красноярска.

СПРАВКА КП

Скульптурную композицию бременских музыкантов установили в сквере у ДК им. 1 Мая в 2007 году. Ее автор скульптор Александр Ткачук. Скульптура была не простой, а музыкальной. Трижды в день (8.00, 12.00 и 20.00) после петушиного крика исполнялся отрывок песни из одноименного мультфильма «Мы к вам заехали на час…».