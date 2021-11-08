В Красноярском детском центре 15 посетителей получили ожоги глаз из-за работающих бактерицидных ламп

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Стала известна причина ожога роговицы сразу у 15 посетителей детского центра в Красноярске – во время визита в игровую были включены 2 бактерицидные лампы открытого типа. Как сообщает Роспотребнадзор, включенные лампы привели к облучению детей и взрослых.

- Нахождение людей во время работы данных устройств является нарушением санитарных норм и правил. В ходе проверки также выявлено отсутствие документации на данные бактерицидные лампы и журналов регистрации и контроля их работы, - пояснили в ведомстве.

В ходе проверки оказалось, что бактерицидные лампы – не самое крупное нарушение, хоть и с такими серьезными последствиями.

Оказалось, что детский клуб создан не по правилам – организовало игровую физической лицо, когда сделать это могут только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Сейчас силовики завели административное дело по статье « «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта». Решается вопрос о подготовке искового заявления о запрете физическому лицу заниматься данным видом деятельности. Также в целях компенсации причиненного вреда пострадавшим предложено обратиться в суд.

Напомним, что в начале октября 15 красноярцев отмечали детский день рождения в игровой комнате Sova на Светлогорской. Уже ночью гости центра почувствовали себя плохо и обратились за помощью к медикам.