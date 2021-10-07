В Красноярске 15 человек получили ожог роговицы в детском центре Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полиция проводит проверку информации, поступившей из медицинского учреждения. Медики сообщили, что к ним обратилась за помощью 24-летняя девушка с жалобами на неприятные болезненные ощущения в глазах. При осмотре было установлено, что такой характер проблемы может быть при термическом ожоге роговицы. И тогда девушка рассказала, что накануне, 6 октября, она посещала детский развлекательный центр, который находится на улице Светлогорской. И там была включена кварцевая лампа в игровой комнате.

Официально сообщается об одной пострадавшей. Однако по другой информации в детском центе была компания из 15 человек, включая детей, которая отмечала день рождения. И все они уже ночью почувствовали симптомы ожогов на лице и в глаза. В детском центре готовы договариваться и оплатить лечение, а сотрудницу, которая не выключила лампу, уже якобы уволили. Тем не менее, стоит дождаться результатов проверки.