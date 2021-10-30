Музеям в Красноярском крае разрешили пускать посетителей без QR-кодов. Фото: музей Астафьева

Пока одни красноярцы переживают, что без Qr-кодов не могут попасть сейчас ни в развлекательные заведения, ни в супермаркеты, другие могут смело направляться в музеи. В министерстве культуры региона сообщили, что для вода туда, нужна только маска. Об этом рассказали в доме-музее В.П. Астафьева.

— Нам пришли разъяснения от министерства культуры о том, что музеи можно посещать без QR-кодов и справок. Поэтому на входе ничего показывать не нужно. Не забудьте только защитную маску, — говорится в сообщении мемориального комплекса.

Напомним, что жесткие ковидные ограничения введены до 7 ноября. Тем временем в Красноярске местный житель начал предлагать горожанам без Qr-кодов ходить вместо них в ТРЦ. За свои услуги он хочет получать по 500 рублей.