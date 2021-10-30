Предприимчивый красноярец готов ходить в ТРЦ за антиваксеров. Фото: скрин-шот/Ирина Пыжова

В Красноярске закрыли вход в ТРЦ для всех, у кого нет прививок от коронавируса. Касается это не только антиваксеров, но и тех, кто получил медотвод. Однако потребность в оффлайн-шоппинге никуда не пропала, и один из красноярцев предлагает свою помощь: он готов сам ходить в магазины за тех, кто лишен этой возможности.

Соответствующее объявление Михаил разместил на сайте услуг и оно за несколько часов уже собрало свыше сотни просмотров.

Свою помощь мужчина оценил в 500 рублей.

— Если не успели привиться и получить QR- код, не беда. Звоните, пишите. Договоримся, — говорится в объявлении.

Тем временем, в торговых центрах непривычно пусто для выходного дня. Корреспондент «Комсомолки» побывал в ТРЦ «Планета».

— Охрана сразу на входе отсекает тех, кто без кодов и тех, кто пришел на прививку. Войти можно через центральный вход и возле «Бургер Кинга». Остальные три входа закрыты, — рассказала Ирина Пыжова.

Напомним, что пункт вакцинации в «Планете» переехал на первый этаж. Подробное расписание внебольничных точек, где можно поставить прививку, читайте в статье «КП».