В Красноярске с 30 октября по 7 ноября изменены графики работы внебольничных пунктов вакцинации

В Красноярске с 30 октября по 7 ноября изменились графики внебольничных пунктов вакцинации Фото: Мария ЛЕНЦ

На время «ковидных каникул» в Красноярске сменили свой график работы внебольничные пункты вакцинации. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В «Леруа Мерлен», который расположен в Советском районе города, пройти вакцинацию можно будет ежедневно с восьми утра до восьми вечера. 30 октября в одноименном гипермаркете на Калинина, 82 горожан будут принимать с 09:00 до 16:00. С 1 по 5 ноября включительно вакцинацию можно будет пройти с 09:00 до 20:00, 7 ноября с 09:00 до 20:00. 31 октября и 6 ноября — санитарные дни.

Пункт в ТРЦ «Планета» переехал на первый этаж и расположился рядом с гипермаркетом «О`Кей». Все дни, кроме 1 ноября, поставить прививку там можно будет с 10:00 до 20:00.

Как сообщалось ранее, пункт вакцинации в ТРЦ «Атмосфера дома» временно закрыт до тех пор,пока не решится вопрос с разделением потоков привитых и непривитых людей. Поэтому сейчас горожан на правобережье принимают в Центре здоровья по адресу Королева, 10. Его график работы: 30 и 31 октября с 10:00 до 20:00, 1 ноября 08:00 до 16:00, 2 и 3 ноября с 08:00 до 20:00, с 4 по 7 ноября с 10:00 до 20:00.

На Железнодорожном вокзале Красноярска прививочный кабинет будет принимать желающих привиться во все нерабочее дни, кроме 4 ноября, с 08:00 до 22:00.

Пункт в ТК «На Свободном» будет работать с 30 октября по 6 ноября, с 10:00 до 20:00, санитарные дни — 1 и 7 ноября.

Ежедневно кроме 1 ноября пройти процедуру вакцинации можно будет в «Кванте» — с 10:00 до 20:00, «Красноярье» — с 08:00 до 20:00, «Сибирском городке» — с 10:00 до 17:30, «Зеленом» — с 08:00 до 20:00 и «Меге» — с 10:00 до 17:30.