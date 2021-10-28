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Происшествия28 октября 2021 12:05

Мужчину, подозреваемого в надругательстве над красноярским школьником, арестовали на 2 месяца

Расследование уголовного дела продолжается
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: СК

Фото: СК

Красноярский Железнодорожный суд арестовал 40-летнего мужчину, подозреваемого в надругательстве над школьником. Как сообщает пресс-служба суда, мера пресечения в виде заключения под стражу продлится до 20 декабря 2021 года.

Напомним, что все случилось 20 октября в промежуток между 19:00 и 20:00 часов в Железнодорожном районе Красноярска. Мужчина заманил школьника за гаражи, где надругался над ним, после чего сбежал. Оказалось, что извращенец сбежал в Канск, где его и поймали полицейские. Следователи завели уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

Мужчина был задержан в Канске. Сейчас он проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

Расследование уголовного дела продолжается.