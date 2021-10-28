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Общество28 октября 2021 8:55

Для жителей красноярского правобережья вырастут тарифы на мусор

Рост цены возник после пересмотра тарифов по решению суда
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Для жителей правобережной зоны Красноярска вырастут тарифы на уборку мусора. Такое решение было принято после рассмотрения вопроса краевым судом. Ранее действовали тарифы, которые Министерство тарифной политики установило в декабре 2019 года.

Недоволен стоимостью был оператор «РостТех», который посчитал тарифы слишком низкими. Чтобы повысить цену за оказываемые услуги представители компании обратились в суд.

Правительство края сообщает, что до конца 2021 года тариф для жителей правого берега должен вырасти на 32%. Но при этом предельный индекс изменения размера оплаты в Красноярске не может быть более чем 7,3%.