Для жителей красноярского правобережья вырастут тарифы на мусор

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Для жителей правобережной зоны Красноярска вырастут тарифы на уборку мусора. Такое решение было принято после рассмотрения вопроса краевым судом. Ранее действовали тарифы, которые Министерство тарифной политики установило в декабре 2019 года.

Недоволен стоимостью был оператор «РостТех», который посчитал тарифы слишком низкими. Чтобы повысить цену за оказываемые услуги представители компании обратились в суд.

Правительство края сообщает, что до конца 2021 года тариф для жителей правого берега должен вырасти на 32%. Но при этом предельный индекс изменения размера оплаты в Красноярске не может быть более чем 7,3%.