В Красноярске с 28 октября открывается ковидный госпиталь больницы №4 на Кутузова Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на улице Кутузова с 28 октября открывается инфекционный госпиталь на базе клинической больницы №4 на улице Кутузова. Как сообщает краевой минздрав, здесь будут лечить больных коронавирусом.

Ковидный госпиталь рассчитан на 60 коек, которые будут расположены в 4-м корпусе больницы. В связи с этим работа дневного стационара прекратится до стабилизации эпидситуации.

- Экстренная, плановая, консультативная помощь, а также платные услуги красноярцам будут оказываться в полном объеме, - добавили в минздраве Красноярского края.

Напомним, что в Красноярске также открылся инфекционный госпиталь на улице Рокоссовского.