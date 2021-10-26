В Красноярске ковидный госпиталь на Рокоссовского вновь будет принимать пациентов

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В Красноярске вновь открывается временный ковидный госпиталь на Рокоссовского. Как сообщает оперштаб, сейчас там приготовлено 60 коек для пациентов, при необходимости их число будет увеличено.

Госпиталь рассчитан на лечение пациентов с легким течением болезни. Также сюда будут переводить пациентов из базовых больниц на долечивание.

Как рассказал главный врач Краевой клинической больницы Егор Корчагин, уже сегодня на смену заступят 30 человек – это врачи, младший и средний медицинский персонал.

Помимо открытия временного госпиталя, коечный фонд увеличат за счет добавления мест для пациентов в краевой больнице. Так 60 коек будет подготовлено в обычных палатах и еще 12 – в реанимации.