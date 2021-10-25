В Красноярске для транспорта перекроют участок проспекта Мира с 30 октября до 15 марта

Фото: администрация

Красноярская администрация анонсировала предстоящее перекрытие участка на проспекте Мира с 30 октября по 15 марта. Движение автотранспорта будет ограничено в этот период из-за предстоящего проекта «Зима на Стрелке».

Как пояснили в мэрии, предстоят работы по созданию нового ледового катка для массового пользования. Затем, пока новая локация будет действовать, автомобилистам не будет доступен участок для проезда от улицы Каратанова до проспекта Мира, 3.

Ограничение вступит в силу с 08:00 30 октября 2021 года и продлится до 20:00 15 марта 2022 года.