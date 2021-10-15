В Красноярске задержали водителя, который повредил ворота Центрального парка. Фото: ГИБДД

В Красноярске полицейские установили личность водителя «Мерседеса», который на минувшей неделе снес одни из ворот Центрального парка. Напомним, дело было в ночь с 6 на 7 октября, около 3 часов. Иномарка представительского класса врезалась в кованые металлические ворота, повалила их и уехала. Правда, недалеко – утром ее нашли на соседней улице, без водителя. Тот сбежал, бросив разбитый автомобиль, принадлежавший юридическому лицу.

Разыскать виновника аварии оказалось несложно. Это 30-летний местный житель. На него составили административный протокол за оставление места ДТП. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, собранный сотрудниками ГИБДД административный материалу уже направлен в суд. Молодому человеку грозит лишение специального права управления на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест до 15 суток. Также ему придется возместить причиненный в результате аварии ущерб.