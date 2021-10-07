В Красноярске «Мерседес» снес ворота Центрального парка. Фото: ГИБДД

В Красноярске автомобиль представительского класса «Мерседес» повредил кованые ворота Центрального парка со стороны улицы Карла Маркса. Это произошло в ночь с 6 на 7 октября, около 3 часов. Информация об этом поступила утром – в дежурную часть полиции позвонил неравнодушный гражданин, который не смог пройти мимо.

Патрульный автомобиль прибыл на место, оформил повреждение ворот как дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль тоже нашли – стоял брошенным неподалеку. А вот водителя внутри не оказалось – сбежал в неизвестном (пока) направлении. Установлено, что черный «Мерседес» принадлежит юридическому лицу. Госавтоинспекторы в настоящее время ищут беглеца-водителя, это только дело времени. Что грозит за оставление места ДТП: лишение права управления на срок до 1,5 лет или административный арест до 15 суток. Кроме того, придется возместить материальный ущерб городу за повреждение ворот муниципального парка. И наверняка – за ремонт «Мерседеса», сообщает издание «Запад24».