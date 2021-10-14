Под Красноярском освятили часовню на Дрокинской горе. Фото: КОФМАН Вадим

14 октября на Дрокинской горе в Емельяновском районе освятили часовню. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, чин освящения совершил Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. В мероприятии также принял участие губернатор Александр Усс.

В пресс-службе напомнили, что Поклонный крест здесь был установлен три года назад. Он является самым высоким в стране и третьим в мире. Место также выбрано неслучайно – Дрокинская гора – самая высокая точка на подъезде к Красноярску.

Кроме часовни на этом месте запланировано строительство храма в честь Спиридона Тримифунтского – прямо у подножия горы. К Поклонному кресту от храма будет возведена лестница с двенадцатью площадками в честь христианских праздников.

- В Красноярском крае и Красноярске есть немало православных святынь, которые являются источником духовной силы, символами, и достопримечательностями. Одним из них является и Поклонный крест, и сегодня здесь произошло освящение часовни. Но мы должны не только строить, но и думать о том, что сделали наши предки, - заявил Александр Усс.