В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 455 человек, а умерли 23 Фото: Мария ЛЕНЦ

14 октября в Красноярском крае диагноз «коронавирус» подтвердился у 455 человек. Как сообщает стопкоронавирус, за все время в регионе зафиксирован 121 616 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 380 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 107 810 пациент.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 23 человека. Общей сложности от болезни скончались 6 141 красноярец.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 30 888 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 139 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 556. Проведено тестов на коронавирус всего 3 809 603, из них за последние сутки 10 459, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.