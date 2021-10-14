В Красноярске на выходных изменится схема движения трамваем №№5 и 7 Фото: Мария ЛЕНЦ

С 23:00 15 октября и до 06:00 17 октября в Красноярске изменится схема движения автобусов №5 и №7. Как сообщает пресс-служба мэрии, изменения связаны с ремонтом трамвайных путей на перекрестке Мичурина и Щорса.

Трамвай №7 будет двигаться по следующему маршруту: Предмостная площадь – пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – КрасТЭЦ – пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – Предмостная площадь.

Схема движения трамвай №5 будет выглядеть так: Предмостная площадь – пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – пер. Короткий – ул. Московская – ул. Мичурина – ул. Волжская – ул. Говорова – пос. Энергетики – ул. Говорова – ул. Волжская – ул. Мичурина – ул. Московская – ул. Коломенская – пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – Предмостная площадь.