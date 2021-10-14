УСК «Сибиряк» не будет строить студенческие общежития СФУ в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский застройщик УСК «Сибиряк» не будет строить студенческие общежития. Как сообщает пресс-служба Арбитражного суда Красноярского края «Сибиряк» обратился с иском о расторжении договора на строительство.

- Как указывает истец, с момента заключения контракта произошло в 2-3 раза подорожали материалы и оборудование, которое нельзя было предусмотреть при заключении контракта. В итоге для завершения работ необходимо увеличение цены контракта на сумму почти 145 миллионов руб. Исполнение контракта на согласованных ранее условиях (без увеличения цены) повлечет для подрядчика такие убытки, что если бы он мог это предвидеть, то контракт вовсе не был бы заключен, - поясняют в суде.

В итоге дело дошло до суда, так как договорить о расторжении договора миром не получилось. В пресс-службе суда добавили, что вопрос о принятии искового заявления решится в течение 5 дней.