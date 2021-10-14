Анатолий Печатников: ESG-продукты должны быть доступны клиентам любого крупного банка

ВТБ считает необходимым внедрить в розничные продуктовые линейки крупнейших банков финансовые инструменты устойчивого развития. Заявление об этом сделал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках первого Конгресса ответственного бизнеса «ESG-(P) Эволюция».

Топ-менеджер отметил, что в рамках ESG-стратегии ведущие банки должны оказывать поддержку пользователям, переходящим на принципы ответственного потребления, приведя в пример инициативы ВТБ.

«В сентябре мы первыми на российском рынке запустили экоипотеку и льготные кредиты на электроавтомобили. Стремимся минимизировать использование бумаги в повседневной работе офисов, переведя до 100% продуктов и сервисов в цифровые каналы. Всем клиентам рекомендуем отказаться от пластиковых носителей, либо оформляя карту в ВТБ Онлайн, либо используя альтернативный эковариант из полилактида. Для социально незащищенных категорий предлагаем дополнительные надбавки к государственным выплатам, а также медицинские страховки и защиту от мошенников», – отметил зампред ВТБ.

К 2025 году ВТБ намерен вовлечь большинство своих клиентов в проекты устойчивого развития. Уже сегодня им доступны экоипотека (дисконт к базовой ставке составляет до 1,6 п.п.), программа льготных кредитов на электроавтомобили (ставка от 3%), цифровые продукты и виртуальные карты, объем эмиссии которых превышает 800 тысяч. При оформлении банковских услуг ВТБ использует технологии безбумажного подписания. Реализуются проекты «Велобайк», программы «Подари лес другу», «Чистая вода», и другие инициативы.