Красноярское правительство планирует выкупить землю для строительства дороги к Элите Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Красноярского края собираются выкупить два земельных участка площадью 16,6 тысяч и 174 кв.м. Указ уже подписал министр транспорта края Константин Димитров.

Оба участка находятся непосредственно за чертой Красноярска – в районе Элиты. Здесь собираются построить транспортную развязку с разработанными съездами и двумя остановками общественного транспорта.

Всего планируется четыре этапа строительства дорожных объектов. Первый планируется завершить осенью 2022 года. Полный срок сдачи объекта намечен на 2024 год.