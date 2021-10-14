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Общество14 октября 2021 12:45

Красноярское правительство планирует выкупить землю для строительства дороги к Элите

Общая площадь двух участков почти 17 тысяч квадратных метров
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Красноярское правительство планирует выкупить землю для строительства дороги к Элите

Красноярское правительство планирует выкупить землю для строительства дороги к Элите

Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Красноярского края собираются выкупить два земельных участка площадью 16,6 тысяч и 174 кв.м. Указ уже подписал министр транспорта края Константин Димитров.

Оба участка находятся непосредственно за чертой Красноярска – в районе Элиты. Здесь собираются построить транспортную развязку с разработанными съездами и двумя остановками общественного транспорта.

Всего планируется четыре этапа строительства дорожных объектов. Первый планируется завершить осенью 2022 года. Полный срок сдачи объекта намечен на 2024 год.