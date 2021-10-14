В Красноярске студентам КГПУ понизили стипендии на 1,5 тысячи рублей

В Красноярске студентам педуниверситета понизили стипендии на 1,5 тысячи рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Студентам Красноярского педагогического университета понизили стипендии на 1,5 тысячи рублей. Как сообщает «ТВК Красноярск», в вузе это объяснили временной корректировкой.

О снижении стипендий сообщили недоумевающие студенты. Председатель Профсоюзной организации же пояснил, что в 2021 году стипендиальный фонд уменьшился, а также стало больше стипендиатов: студентов, получающих академическую стипендия, социальную и бюджетники.

Вузу пришлось пойти на корректировку, чтобы денег на выплаты хватило до конца года. В 2022 году стипендиальный фонд будет пересмотрен. Кроме того, в КГПУ добавили, что, несмотря на понижение, размере стипендии соответствует всем нормативам.