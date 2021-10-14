В Красноярске восстанавливать ограду Троицкого кладбища начнут в 2021 году. Фото: мэрия Красноярска

В 2021 году стартует восстановление ограды Троицкого кладбища в Красноярске. Как сообщает пресс-служба мэрии Красноярска, сейчас ведется поиск подрядчика.

Одним из условий является восстановления ограждения в том виде, в котором построено изначально. Для работ будет использован, как специальный реставрационный кирпич, так и исторический.

- Восстановлению подлежит утраченная часть кладбищенской ограды вдоль ул. Шахтеров. Она была частично демонтирована, так как находилась в аварийном состоянии, ее протяженность - чуть больше 132 погонных метров, - передают в мэрии Красноярска.

Работы будут вестись в два этапа. В 2021 году подрядчик начнет подготовительные работы и закупит материалы, а непосредственно работы начнутся, как только позволит погода. Сейчас на Троицком кладбище установлена временная ограда.