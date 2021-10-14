В Красноярске с 24 октября до весны на Брянской закроют проезд вдоль гаражного кооператива Фото: Мария ЛЕНЦ

С 24 октября в Красноярске на улице Брянская закроется проезд вдоль гаражного кооператива по Писарева. Как сообщает мэрия Красноярска, ограничения продлятся до 15 апреля 2022 года.

В администрации поясняют, что это традиционная мера предосторожности. Водители часто используют этот объезд, но с наступлением холодов он становится опасным. Автомобилистам же рекомендуется выбирать альтернативные маршруты:

- Движение транспорта на участке проезда от здания № 23а по ул. Брянская до гаражного кооператива, расположенного в районе дома № 1 по ул. Писарева в Центральном районе, будет закрыто с 08:00 24 октября 2020 года до 20:00 15 апреля 2022 года, - передают в мэрии Красноярска.