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Происшествия14 октября 2021 7:09

В Красноярском крае экс-прапорщика осудили за оскорбление солдата кусачками

Мужчина избежал наказания
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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В Красноярском крае экс-прапорщика осудили за оскорбление солдата кусачками

В Красноярском крае экс-прапорщика осудили за оскорбление солдата кусачками

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае экс-прапорщику одной из воинских частей внесен приговор по делу об оскорблении военнослужащего. Как сообщает пресс-служба Красноярского гарнизонного военного суда, несмотря на обвинительный приговор, наказания бывший прапорщик не понесет.

Во время дежурства прапорщик решил проверить, как подстрижены ногти у солдат. Больше всего досталось четырем рядовым, которых экс-прапорщик проверял, беря кусачками за пальцы. Этим он оскорбил их честь и достоинство.

В пресс-службе Красноярского гарнизонного суда передают, что мужчина признан виновным в оскорблении военнослужащего и оштрафован на 30 тысяч рублей. Однако от наказания он был освобожден в связи с истечением срока давности дела.